نفت النجمة شيرين عبدالوهاب ما تردد وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضه لوعكة صحية ودخولها المستشفى.

وكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهوري الحبيب الغالي في جموع الوطن العربي أنا بخير الحمدلله وفي بيتي".

وأكدت: "كل الكلام اللي يتم ترويجه علي صفحات السوشيال ميديا عن تدهور حالتي الصحية كلام غير صحيح وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الإشاعات السخيفة".

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب، مصممة بالذكاء الاصطناعي زعموا أنها تعرضت لوعكة صحية ودخلت المستشفى.

أزمات شيرين عبد الوهاب مع شقيقها

يذكر أن محمد عبدالوهاب دخل في أزمة جديدة مع شقيقته المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد اتهامه بالتعدي على منزلها، وقيامه بكسر زجاج البيت.

وكتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع فيسبوك: "أقسم بالله أنا لسه صاحي حالا.. ده كدب وافترى بس ورحمة أبويا الحكومة اللي جت البيت دي ورعب أمك وأختك، ورحمة أبويا في قبره ما هتعدي".

وكتب محمد في تعليق جديد على صفحته: "وحق كتاب الله الكلام ده بالحرف حصل وربنا شاهد، من حوالي شهر اتصالحنا وكان عندها ميتنج (اجتماع) مع شركة عايزة تمضي معاها وكنا عند موزع شهير مش حابب أذكر أسماء حد، بس هو موجود".