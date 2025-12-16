ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ليلا

يعد الموز من الفواكه الأكثر استهلاكا حول العالم، نظرا لقيمته الغذائية العالية وسهولة تناوله. لكن مع انتشار النصائح الغذائية، يظل التساؤل قائما: هل تناول الموز ليلا مفيد للجسم أم قد يسبب أضرارا صحية؟

ووفقا لما قال معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، نرصد تأثير تناول الموز خلال ساعات الليل، بين الفوائد والمحاذير.

تحسين جودة النوم

وأضاف من خلال تصريح لمصراوي، يحتوي الموز على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب، ما ينعكس إيجابا على جودة النوم.

دعم الحالة المزاجية

وتابع القيعي، يساهم الموز في تعزيز إنتاج السيروتونين، وهو هرمون مرتبط بتحسين المزاج، ويتحول لاحقا إلى الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم.

تقليل التشنجات العضلية

وأكد أن تناول الموز ليلا يساعد محتواه المعدني على تقليل تقلصات الساقين التي قد تحدث أثناء النوم، خاصة لدى من يعانون نقص البوتاسيوم.

أضرار محتملة عند الإفراط

وأشار إلى أن رغم فوائده فإن تناول الموز ليلا قد لا يكون مناسبا للجميع، خاصة في الحالات التالية:

1- زيادة الوزن

الموز غني بالسعرات الحرارية والسكريات الطبيعية، وتناوله بكميات كبيرة قبل النوم قد يساهم في زيادة الوزن مع قلة النشاط البدني.

2- ارتفاع مستوى السكر في الدم

قد يؤدي تناول الموز ليلا إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، وهو ما يستدعي الحذر لدى مرضى السكري أو من يعانون مقاومة الإنسولين.

3- اضطرابات هضمية

يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ أو الشعور بالامتلاء عند تناول الموز قبل النوم مباشرة.

وأختتم القيعي:" يجب الاكتفاء بتناول ثمرة واحدة فقط، وتناوله قبل النوم بساعتين على الأقل وأيضا تجنب تناوله لمرضى السكري إلا بعد استشارة الطبيب".