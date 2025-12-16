عادة شائعة أثناء النوم قد تسبب مشاكل شائعة في الفك

رغم الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، يلاحظ بعض الأشخاص أن خط الفك لديهم غير محدد.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن السبب قد يكون عادة يومية غير ملحوظة تتعلق بطريقة التنفس أثناء النوم.

وأوضحت الدكتورة تانيا إليوت، اختصاصية الطب الباطني والحساسية والمناعة، عبر "إنستجرام"، أن التنفس عبر الفم أثناء النوم يضعف بروز خط الفك، إذ يؤدي غياب الوضعية الطبيعية للسان إلى اختلال توازن عضلات الفك ونموه الأمامي، ما ينتج عنه مظهر أقل تحديدا للفك يعرف طبيا بـ"وجه متنفس الفم".

وأكدت دراسة نشرت عام 2021 أن التنفس الفموي لفترات طويلة قد يؤثر في نمو الفك ويغير شكل الوجه حتى في مرحلة البلوغ.

طرق تحسين مظهر خط الفك



معالجة سبب التنفس الفموي



انسداد الأنف يدفع الجسم لاستخدام الفم، لذا فإن تحسين تدفق الهواء وتقليل الالتهاب الأنفي يساعدان على العودة للتنفس الطبيعي عبر الأنف.

وسائل مساعدة أثناء النوم

إذا استمر التنفس الفموي رغم سلامة الأنف، يمكن استخدام شريط الفم لتشجيع التنفس الأنفي.

تحسين وضعية الجسم

الحفاظ على استقامة الظهر والرقبة وشد الذقن خلال النهار يعزز شد عضلات الوجه والفك.

اختيار وضعية النوم الصحيحة

تجنب الاستلقاء على الظهر والنوم على أحد الجانبين يقلل التنفس الفموي.

تمارين اللسان والفك

الضغط على سقف الفم لعدة ثوان يقوي عضلات اللسان والفك ويحسن تدريجيا مظهر خط الفك.

وتؤكد الخبراء أن مظهر الفك مرتبط بعدة عوامل، مثل الوراثة والعمر، لذلك ينصح باستشارة مختص قبل تطبيق أي تغييرات لضمان الفعالية والسلامة.