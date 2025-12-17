لا يقتصر الرمان على كونه فاكهة جذابة ببذورها الحمراء، بل يعد مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي تمنح الجسم طاقة طبيعية وصحة متكاملة.

يوفر كوب واحد من الرمان المقشر سعرات حرارية معتدلة، بالإضافة إلى البروتين، والألياف، والكربوهيدرات، مما يجعله خيارًا مثالياً كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم.

وبحسب موقع Healthline، فإن الرمان يحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل Punicalagin، تساعد في تحسين تدفق الدم وحماية الأوعية الدموية، كما تسهم في الحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول وتعزيز صحة القلب.



وتمتد فوائد الرمان إلى الهضم، إذ تساهم أليافه العالية في تحسين حركة الأمعاء والحفاظ على انتظامها، ما يخفف الانتفاخ ويزيد الشعور بالخفة.

كما تساعد مركباته النباتية على تقليل الالتهابات منخفضة الدرجة في الجسم، وتعزيز جهاز المناعة بفضل فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى.

وليس هذا فحسب، فالرمان يساند نضارة البشرة عن طريق مقاومة الإجهاد التأكسدي، كما تشير بعض الدراسات إلى إمكانية تحسين التركيز والذاكرة عبر تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ.