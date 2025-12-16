5 علامات تكشف إصابتك بالكبد الدهني.. لا تتجاهلها

يُعد الكبد الدهني من أكثر الأمراض الصامتة انتشارًا في ه!ا العصر، إذ قد يصيب الملايين دون أعراض واضحة في مراحله الأولى، ما يجعله خطرًا حقيقيًا إذا أُهمل دون تشخيص أو علاج، ورغم صمته، يرسل الجسم إشارات تحذيرية مبكرة لا يجب تجاهلها.

في السطور التالية، نستعرض 5 علامات شائعة قد تكشف إصابتك بالكبد الدهني، وفقصا لما ورد عبر صحيفة، healthline.



- الإرهاق المستمر دون سبب واضح

الشعور بالتعب المزمن حتى مع بذل مجهود بسيط يُعد من أكثر الأعراض شيوعًا، وينتج عن ضعف قدرة الكبد على أداء وظائفه الحيوية في تنقية السموم.



- آلام أو ثِقَل في الجزء العلوي الأيمن من البطن

قد يشعر المصاب بألم خفيف أو إحساس بعدم الراحة أسفل القفص الصدري من الجهة اليمنى، حيث يقع الكبد، خاصة بعد تناول وجبات دسمة.



- زيادة الوزن وصعوبة فقدانه

يرتبط الكبد الدهني ارتباطًا وثيقًا بالسمنة وتراكم الدهون، لا سيما في منطقة البطن، مع ملاحظة صعوبة فقدان الوزن رغم اتباع حمية غذائية.



- فقدان الشهية والغثيان

اضطراب وظائف الكبد قد يؤدي إلى ضعف الشهية، والشعور بالغثيان أو الامتلاء السريع بعد تناول كميات قليلة من الطعام.



- اضطرابات في مستويات السكر والكوليسترول

ارتفاع السكر في الدم أو زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية قد تكون مؤشرات غير مباشرة على وجود دهون متراكمة في الكبد، خاصة لدى مرضى السكري.

متى يصبح الأمر خطيرًا؟

إهمال الكبد الدهني قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل التهاب الكبد أو التليف، وفي بعض الحالات قد يتطور إلى فشل كبدي.

الوقاية والعلاج يعتمد العلاج بشكل أساسي على:

اتباع نظام غذائي صحي

تقليل الدهون والسكريات

ممارسة الرياضة بانتظام

فقدان الوزن الزائد

المتابعة الطبية الدورية