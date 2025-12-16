أطعمة ومشروبات تدعم صحة الكبد وتحرق الدهون في وقت سريع… لا تتجاهلها

يؤدي الكبد دورًا محوريًا في تنقية الجسم من السموم وتنظيم عملية التمثيل الغذائي، لذا فإن الحفاظ على صحته يعد من أهم عوامل الوقاية من الأمراض المزمنة والسمنة.

ومع ازدياد مشاكل الكبد الدهني لدى كثير من الأشخاص، يوصي الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية بتناول الأطعمة القادرة على تحسين صحة الكبد وتسريع عملية حرق الدهون بشكل طبيعي وآمن.

1- الشاي الأخضر

وأضاف في تصريحاته لمصراوي، يحتوي الشاي الأخضر على مركبات “الكاتيشين” القوية، التي أثبتت الدراسات فعاليتها في، تعزيز صحة الكبد

تقليل تراكم الدهون، و رفع معدل الحرق، و مقاومة الالتهابات

تناول كوبين إلى ثلاثة يوميًا قد يحدث فارقًا كبيرًا في صحة الكبد خلال أسابيع.

2- الثوم

وأكد القيعي ، الثوم من أكثر العناصر التي ينصح بها الأطباء لدعم صحة الكبد، فهو يحتوي على مركبات الكبريت التي، تنشط إنزيمات الكبد

تعزز طرد السموم، تزيد قدرة الجسم على حرق الدهون، كما يساعد في خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

3.- السبانخ والخضروات الورقية

تعد السبانخ والجرجير والخس من الأغذية الغنية بالكلوروفيل، الذي يؤدي دورًا مهما في، تنقية الدم

مساعدة الكبد في التخلص من السموم، تقليل الالتهابات، تحسين عملية الأيض والحرق، وهي من أفضل الخيارات لمن يعانون تراكم دهون الكبد.

4- الكركم

وأشار إلى أن يحتوي الكركم على مركب “الكركمين” المعروف بقوته في محاربة الالتهابات والأكسدة، وقد أثبتت الأبحاث أنه، يحسن وظائف الكبد

يقلل تراكم الدهون، يعزز حرق السعرات، يحمي خلايا الكبد من التلف

إضافة ربع ملعقة صغيرة من الكركم إلى الطعام يوميًا قد تمنح حماية كبيرة للجسم.