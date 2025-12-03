"قلبك هيبقى حديد".. تناول كوبين من هذا العصير السحري

يعد عصير البرتقال أكثر من كونه مشروبًا لذيذًا، فهو يمنح الجسم فوائد صحية متعددة، وعند تناول كوبين منه يوميًا، يمكن ملاحظة تأثير إيجابي واضح على الصحة العامة.

كوبان من عصير البرتقال يوميا

أظهر باحثون من جامعات ساو باولو وكارولينا الشمالية وكاليفورنيا أن المشاركين شهدوا تغيرات في أكثر من 1700 جين داخل خلاياهم المناعية، شملت نشاط الجينات المرتبطة بضغط الدم والدهون والالتهابات، وهي عوامل مؤثرة في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما صدر من موقع timesofindia .

فوائد الصحية لعصير البرتقال

مركبات الفلافونويد في التوت والشاي والكاكاو تحسن الصحة عن طريق تقليل الالتهابات ودعم الأوعية الدموية، مع اختلاف تأثيرها بين الأوزان، ما يبرز الفوائد الصحية لعصير البرتقال.

لم تقتصر الدراسات على دراسة واحدة، بل أكدت عدة دراسات أن تناول عصير البرتقال يوميًا يعزز الصحة، فهو يحسن النظام الغذائي، ويضبط السكر والدهون في الدم، ويقلل الالتهابات، كما يعزز البكتيريا المفيدة في الأمعاء التي تدعم ضغط الدم الصحي.



