بينما يركز الكثيرون على صحة القلب والدماغ، يعد البنكرياس العضو الأكثر تأثرا بالعادات اليومية الخاطئة، خصوصا في الصباح.

وفقا لما ذكره موقع health.mail.ru، أوضح الدكتور مارك غادزيان، أخصائي طب وجراحة المسالك البولية، أن بعض العادات الصباحية الشائعة يمكن أن ترهق البنكرياس بشكل مستمر، ما يزيد خطر الإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري نفسه.

الإفطار الغني بالسكر

يبدأ كثيرون يومهم بتناول الزبادي المحلى، الحبوب مع الحليب، الكعك أو العصائر، معتقدين أنها وجبة صحية وسريعة، إلا أن هذه الأطعمة تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الغلوكوز في الدم، ما يجبر البنكرياس على إنتاج كميات كبيرة من الإنسولين فورا.

وقال غادزيان: "تناول رغيف واحد في الصباح يسبب ارتفاعا حادا في مستوى السكر، كما لو حقن الشخص نفسه بالغلوكوز عن طريق الوريد".

وينصح باستبدال الإفطار الحلو بوجبة متوازنة تحتوي على البروتين مثل العجة، الجبن القريش، الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، الزبادي غير المحلى والخضراوات، لضمان استقرار مستوى السكر وحماية البنكرياس.

القهوة على معدة فارغة

شرب القهوة على معدة فارغة يحفز إنتاج العصارات المعدية ويرفع حموضة المعدة، ويزيد مستوى هرمون التوتر "كورتيزول"، ما يضع البنكرياس تحت ضغط مستمر.

كما أن تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر، حتى لو كانت صحية مثل المكسرات والموز أو ألواح البروتين، يبقي البنكرياس يعمل بلا توقف.

ويوصي غادزيان بترك فواصل زمنية لا تقل عن 3 - 4 ساعات بين الوجبات، مع شرب الماء أو شاي الأعشاب أو القهوة السوداء بدون سكر، لإعطاء البنكرياس فرصة للراحة واستعادة مستوى السكر الطبيعي.

وأكد غادزيان أن البنكرياس يؤدي وظيفتين أساسيتين: إنتاج الإنزيمات لهضم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، وتنظيم مستوى السكر في الدم عبر هرموني الإنسولين والغلوكاغون.

وعندما يعمل بلا توقف أو يتعرض للإرهاق، تتأثر وظائف الأيض وأعضاء الجسم الأخرى مثل الكبد، الأمعاء، الأوعية الدموية والجهاز العصبي.