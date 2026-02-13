نائبة تعلن إعدادها مشروع قانون لتنظيم التطبيب والعلاج عن بُعد

أعلنت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التطبيب والعلاج عن بُعد، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وأكدت جيهان شاهين، أن مشروع القانون يأتي استجابةً للحاجة الملحّة إلى وجود إطار تشريعي حديث يحكم الخدمات الطبية المقدمة عبر الوسائط الإلكترونية، ويحمي المواطنين من الممارسات غير المنظّمة أو غير المرخّصة.

وأضافت أن التطبيب عن بُعد أصبح "أحد المسارات الأساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية لجميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة".

وأشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف تحديد ضوابط واضحة لمزاولة التطبيب الإلكتروني، تشمل ترخيص الأطباء والمنصّات الرقمية، وتنظيم آليات تقديم الخدمة، وضمان جودة وسلامة التعامل الطبي عبر الإنترنت.

كما يضع المشروع إطارًا محكمًا لحماية البيانات الصحية للمواطنين، وضمان سرية المعلومات المتداولة رقميًا.

ولفتت الدكتورة جيهان إلى أن القانون يتضمن موادًّا تُجرّم أي ممارسات طبية تُقدَّم إلكترونيًا دون ترخيص، وتشدد العقوبات على انتحال صفة الطبيب أو إساءة استخدام بيانات المرضى، وهو ما يضمن حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالمنصات غير الرسمية.

وأكدت أنه خلال الأيام المقبلة تعتزم عقد عدد من اللقاءات التشاورية مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات المختصة لضمان وصول القانون في صورته النهائية إلى أعلى مستويات الدقة والفاعلية، بما يواكب التطورات العالمية ويخدم مصلحة المواطن المصري.

واختتمت عضو لجنة التعليم بالبرلمان تصريحها بالتأكيد على أن "هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية الرقمية في مصر، ويعكس إيمان البرلمان بدوره في مواكبة التطور التكنولوجي وحماية حقوق المواطنين في آن واحد".

