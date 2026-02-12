إعلان

قبل رمضان.. طرق فعالة وآمنة للتخلص من روائح الثلاجة

كتب : مصراوي

09:30 م 12/02/2026

روائح الثلاجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود عبده:

تواجه كثير من الأسر مشكلة الروائح الكريهة في الثلاجة، التي قد تنتج عن طعام فسد أو بقايا وجبات مهملة أو حتى انقطاع الكهرباء المفاجئ.

وفقا لما نشره موقع The Pioneer Woman، هناك خطوات عملية وبسيطة يمكن اتباعها لإزالة الروائح واستعادة الانتعاش للثلاجة، دون الحاجة لأدوات متخصصة أو مواد مكلفة.

طرق التخلص من الروائح الكريهة في الثلاجة

1- التخلص من مصدر الرائحة

-أفرغي الثلاجة أو المجمد بالكامل، وتفقدي جميع الأطعمة، وتخلصي من أي منتج فاسد أو منتهي الصلاحية.

-افصلي الثلاجة عن الكهرباء وأخرجي الأرفف والأدراج والحاويات وصواني الثلج.

-اغسلي هذه الأجزاء بالماء الدافئ وسائل تنظيف خفيف، وامسحي الأسطح الداخلية بمزيج من الماء الدافئ وبيكربونات الصوديوم لإزالة البقع والروائح معا.

-بعد الانتهاء، اتركي كل الأجزاء لتجف تماما قبل إعادة تركيبها وتشغيل الجهاز.

2-حلول فعالة للروائح العنيدة

-استخدمي وعاء يحتوي على بيكربونات الصوديوم داخل الثلاجة لامتصاص الروائح تدريجيا.

-يمكن أيضا الاعتماد على بقايا القهوة الجافة أو الفحم النشط لسحب الروائح من الهواء.

-قطعة قطن مبللة بقليل من الفانيليا الطبيعية تعطي رائحة لطيفة مؤقتة.

-لتعزيز النتيجة، امسحي الأجزاء القابلة للإزالة بمزيج من الخل والماء الدافئ للقضاء على البكتيريا المسببة للروائح.

3- الوقاية لتجنب تكرار المشكلة

-خزني الطعام دائما في علب محكمة الغلق أو أغلفة محكمة.

-نظفي أي انسكاب فور حدوثه لتجنب تحول البقع لمصدر للروائح.

-راجعي محتويات الثلاجة أسبوعيا للتأكد من عدم وجود أطعمة منتهية الصلاحية.

-ضعي علبة مفتوحة من بيكربونات الصوديوم بشكل دائم داخل الثلاجة، واستبدليها كل ثلاثة أشهر.

روائح الثلاجة الروائح الكريهة في الثلاجة قبل رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
"حكايات حياة".. برنامج جديد لحياة الدرديري على منصات مصراوي قريبا
مصراوى TV

"حكايات حياة".. برنامج جديد لحياة الدرديري على منصات مصراوي قريبا
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"
زووم

بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"
خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
أخبار مصر

خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان