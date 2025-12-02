احذر تسخين هذه الأطعمة مرة اخرى تعرضك للتسمم.. تعرف عليها

تسخين الطعام من العادات الشائعة، ويجهل بعض الأشخاص أن هناك بعض الأطعمة تعرضك لخطر التسمم عند تسخينها، بحسب ما ذكرته صحيفة the sun البريطانية.

1- الأرز

يعتبر الأرز من الأطعمة المعرضة لتكون البكتيريا، لذا يفضل طهيها و تناولها خلال اليوم وتجنب تخزينه.

2- البيض

من الضروري تناول البيض خلال 24 ساعة من طهيه، لأن إعادة تسخين البيض يؤدي إلى أكسدة البروتينات، ما يؤدي إلى وجود عوامل مسببة لخطر الإصابة بالتسمم.

3- المشروم

إن إعادة تسخين الفطر، يدمر البروتينات والعناصر الغذائية، ما يؤدي إلى الشعور بآلام في المعدة أو مشاكل هضمية أخرى، ولكن في الحالات الشديدة، يمكن أن يصل الأمر إلى خطر التسمم.

4- السبانخ

السبانخ من الخضروات الغنية بالنترات، لذا من الخطر تسخينها مرة أخرى لأن مركبات النيتروزامين، وهي مركبات مسرطنة، يمكن أن تتكون داخل هذه الخضروات عند تسخينها على درجات حرارة عالية أو إذا أعيد تسخينها، كما تزيد من خطر التسمم.

5- البطاطس

يواجه الجهاز الهضمي صعوبة كبيرة في هضم البطاطس بعد طهيها وتبريدها وإعادة تسخينها.

كما يؤدي ترك البطاطس المطبوخة خارج الثلاجة عدة ساعات إلى نمو بكتيريا Clostridium botulinum.

وتكمن خطورة هذه البكتيريا في صعوبة قتلها أثناء إعادة تسخين البطاطس، بالإضافة إلى السموم القاتلة التي تنتجها.

والسموم التي تنتجها بكتيريا Clostridium botulinum تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

والتسمم الغذائي الناتج عن هذه البكتيريا يهاجم الأعصاب والدماغ والحبل الشوكي، تظهر أعراضه في البداية على هيئة "غثيان وقيء وإسهال وإمساك".

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تشمل أعراض التسمم الغذائي الناجم عن بكتيريا Clostridium botulinum:

تدلي الجفون.

عدم وضوح الرؤية.

صعوبة البلع.

التلعثم أثناء الكلام.

مشاكل في التنفس.