شهدت شبكة خدمات “كلاود فلير” العالمية عطلا فنيا مفاجئا أدى إلى شلل جزئي ضرب عددا واسعا من المواقع الإلكترونية والخدمات التقنية، سواء في مصر أو في عدة دول حول العالم.

وبحسب تقارير تقنية، تسبب الخلل في صعوبات كبيرة بالوصول إلى منصات وخدمات شهيرة يعتمد عليها ملايين المستخدمين، قبل أن تبدأ الشركة في احتواء المشكلة وإصلاحها تدريجيًا.

وتُعد “كلاود فلير” واحدة من أهم الشركات العالمية المتخصصة في تحسين أداء المواقع وتأمينها، إذ توفر خدمات أساسية تشمل الحماية من الهجمات الإلكترونية، ولا سيما هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، إلى جانب تسريع تحميل الصفحات وضمان استقرار البنية الرقمية.

وأدى العطل إلى توقف مؤقت لعدد من المواقع التي تعتمد على خدمات الشركة، في مشهد كشف حجم ارتباط البنية التحتية للإنترنت عالميًا بالأنظمة الدفاعية وحلول تسريع البيانات التي تقدمها شركات كبرى مثل “كلاود فلير”.