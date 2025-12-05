ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتور تامر حمودة القائم بعمل المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، هنأ المجلس الدكتور تامر حمودة بمناسبة تجديد تكليفه للقيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

وأكد الوزير، أهمية الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الابتكار وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية ومؤثرة، مشيرًا إلى أن الصندوق يشكل رافدًا أساسيًا لتعزيز البحث العلمي، وروح الابتكار، وريادة الأعمال في مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.

وأوضح أيمن عاشور، أن الصندوق لا يقتصر على دعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال، بل يشمل أيضًا تقديم منح تعليمية للطلاب المتفوقين غير القادرين، فضلًا عن دعم الأنشطة التوعوية، وإنتاج محتوى يرسخ القيم لدى النشء والشباب، وتفعيل دوره في دعم مراكز الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات، ومراكز التطوير المهني؛ بما يسهم في إعداد جيل مبدع قادر على الابتكار والمساهمة في التنمية المستدامة.

وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة على دعم الاقتصاد الوطني عبر بناء نظام متكامل للابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية، مع التركيز على دعم الأفكار القابلة للتطبيق وسد الفجوة بين الابتكار والتنفيذ، بما يخدم الصناعة الوطنية، مؤكدًا دور المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في تعزيز هذا الإطار ودعم الشراكات بين الجهات البحثية والصناعية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور تامر حمودة، أبرز أنشطة الصندوق خلال الأشهر الستة الماضية وخطته للفترة المقبلة، والتي تضمنت تطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، وتوقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية، ومنها التعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية لدعم الابتكار والابتكار التكنولوجي، والشراكة مع مؤسسة مصر الخير لتمكين الباحثين، كما تابع الصندوق أعماله ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وبرنامج "كن مستعدًا"، إلى جانب شراكته الاستراتيجية مع أكاديمية البحث العلمي في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث 2025 الذي سينطلق خلال ديسمبر الجاري، وبنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون قيد الإعداد لتوقيعها مع المركز القومي للبحوث والجهاز المصري للملكية الفكرية، ووزارة البيئة.

كما أنتج الصندوق عددًا من البرامج المرئية والمسموعة لدعم ملف الابتكار، من بينها برنامج "كاسيتنج جامعات" والمسلسل التليفزيوني MIDTERM، فضلًا عن الإعداد لإطلاق برامج جديدة، وشهدت الفترة الماضية تنفيذ برنامج ISF Ride داخل الجامعات لنشر ثقافة الابتكار، وتنفيذ برنامج GSS للمنح الدراسية بواقع 45 منحة هذا العام، إلى جانب برامج الاحتضان وبناء القدرات، ومنها برنامج تأهيل الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية لريادة الأعمال R2E، وأوليمبياد الشركات الناشئة (مسار الباحثين)، وبرنامج (مشروعك.. شركتك الناشئة) لدعم الطلاب في السنوات النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية، كما أطلق الصندوق مبادرة "حماية Protect" لحفظ حقوق الملكية الفكرية، وبرنامج (ابدع.. انطلق) لدعم المبتكرين من ذوي الإعاقة.

واستعرض تامر حمودة، المشروعات المستقبلية للصندوق، وفي مقدمتها إنشاء صندوق مخاطر بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئة والتكنولوجية، ويعمل الصندوق حاليًا على إطلاق مبادرة "باحث مبتكر"، والحاضنات الجامعية، ومنصة MOZAIEC الوطنية للمنافسات الابتكارية، إلى جانب الاستعداد للموسم الجديد من تحدي الجامعات Genz، والإعداد لإطلاق مبادرة Green Egypt لدعم الحلول الابتكارية في مجال الاستدامة.

كما قدم الدكتور عمر الحسيني عرضًا تفصيليًّا حول الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا، التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها كجامعة أهلية غير هادفة للربح، وفي ضوء العرض، وافق الصندوق على دعم الجامعة تقديرًا لدورها المهم في رعاية المبتكرين والنوابغ.

وقد وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وبنك المعرفة المصري.

كما وافق المجلس على عدد من الموضوعات، منها:

- تمويل المشروع الفرعي ضمن مشروع الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA) بعنوان "دراسات تفعيل السياسة الوطنية للابتكار المستدام باستخدام التكنولوجيا الناشئة".

- دعم 12 مشروعًا من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وهي مشروعات الطلاب المشاركين في الملتقى القممي للابتكارات العلمية والهندسية.

- دعم فرق من الجامعات المشاركة في المسابقة الإفريقية للبرمجة (ACPC)، والمقرر عقدها بالأقصر خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر 2025، والفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2025.

- تشكيل لجان تقييم متخصصة، تنبثق عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، في إطار استكمال الهياكل الإدارية واللجان الفنية للصندوق.

- زيادة تمويل مبادرة "Protect" لدعم وتمكين المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال في مصر.

- الاهتمام بقطاع تكنولوجيا الرسوم المتحركة، ودعم إنتاج الرسوم المتحركة الهادفة إلى تعزيز القيم والمبادئ.

- إجراء تعديل تشريعي يضيف ضمن أهداف الصندوق دعم مراكز رعاية ذوي الإعاقة بالجامعات البحثية، مع تمثيلهم داخل مجلس إدارة الصندوق.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية للصندوق.

