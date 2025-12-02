شرب الماء بانتظام من أبسط وأهم طرق الحفاظ على الصحة العامة، إذ يساعد الجسم على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة.

فيما يلي أبرز الأوقات المناسبة لشرب الماء خلال اليوم، وفقا لموقع "WebMD".

عند الشعور بالجوع

يخلط الدماغ بين إحساس الجوع والعطش، لذا ينصح بشرب كوب من الماء عند الرغبة في الأكل، ثم الانتظار لبضع دقائق، في كثير من الحالات، يدل على أن الجسم كان بحاجة للترطيب فقط وليس للطعام.

عند الاستيقاظ صباحا

الصباح المبكر أفضل وقت لبدء اليوم بكوب ماء، لأن الجسم أمضى ساعات طويلة دون سوائل، ويمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون للحصول على جرعة من فيتامين C والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

بعد التعرق

فقدان السوائل عبر التعرق، سواء بعد التمارين الرياضية، أو في الأيام الحارة، أو أثناء جلسات الساونا، يتطلب تعويضا سريعا بالماء لتجنب الجفاف وإرهاق العضلات.

ويشير الخبراء إلى شرب 2 إلى 3 أكواب قبل التمرين، وكوب كل 10 إلى 15 دقيقة أثناء النشاط، ثم 2 إلى 4 أكواب بعد الانتهاء لتعويض السوائل المفقودة وتحسين أداء العضلات.

عند الإصابة بالأمراض المعوية

في حالات الإسهال أو القيء أو الحمى، التي تؤدي إلى فقدان سريع للسوائل، يكون الترطيب المفتاح الأول للتعافي، وينصح بتجنب المشروبات المنبهة لأنها قد تفاقم الجفاف.

على متن الطائرة

يصبح شرب الماء ضروريًا خلال الرحلات الجوية، إذ يؤدي الهواء الجاف في المقصورة بسبب الارتفاع الشاهق إلى زيادة العطش لدى الركاب.

عند انخفاض الطاقة بعد الظهر

بدلا من اللجوء إلى القهوة عند الشعور بالإرهاق، يُنصح بكوب ماء بارد أو ماء فوار مع شريحة ليمون، مستوى الترطيب يؤثر بشكل مباشر على المزاج والذاكرة والقدرات الإدراكية.

الإصابة بالصداع

الجفاف أحد أبرز محفزات الصداع والصداع النصفي. حتى نقص بسيط في الماء يسبب آلاما شديدة، لذا فإن إبقاء زجاجة ماء قريبة يساعد على تقليل هذه النوبات.

