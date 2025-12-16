وزير السياحة لـ"مصراوي": 20 ألف غرفة فندقية جديدة متوقعة خلال 2026

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن إنشاء نحو 15 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري، إلى جانب وحدات الإجازات.

وأضاف "فتحي"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن العام المقبل سيشهد زيادة ملحوظة في أعداد الغرف الفندقية، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح وزير السياحة أنه من المتوقع إنشاء نحو 20 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجديد، بما يسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين وتعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي.