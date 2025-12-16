إعلان

وزير السياحة لـ"مصراوي": 20 ألف غرفة فندقية جديدة متوقعة خلال 2026

كتب : محمد أبو بكر

07:59 م 16/12/2025

شريف فتحي وزير السياحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن إنشاء نحو 15 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري، إلى جانب وحدات الإجازات.

وأضاف "فتحي"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن العام المقبل سيشهد زيادة ملحوظة في أعداد الغرف الفندقية، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح وزير السياحة أنه من المتوقع إنشاء نحو 20 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجديد، بما يسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين وتعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي الغرف الفندقية وزارة السياحة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا.. استعدادا لأمم أفريقيا
"خزعبلات".. زاهي حواس يرد على تصريحات راصد الزلازل الهولندي بشأن الأهرامات