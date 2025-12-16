القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في سباق مع الزمن قبل انطلاق صافرة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مكثفة شملت مدينتي قليوب والقناطر الخيرية، للوقوف بنفسه على اللمسات النهائية داخل المقار الانتخابية.

تأتي هذه الجولة الاستباقية تمهيدًا لفتح صناديق الاقتراع أمام المواطنين صباح غدٍ الأربعاء، الموافق 17 ديسمبر، في ماراثون انتخابي يمتد ليومين، حيث رافقه خلال التفقد نائبه ورئيسا المدينتين ومديرو الإدارات التعليمية، لضمان تلافي أي ملاحظات لوجستية قبل بدء التصويت.

مسارات ميسرة وكراسي متحركة

ركز المحافظ في توجيهاته الميدانية على "أنسنة" العملية الانتخابية وتذليل العقبات أمام الفئات الأولى بالرعاية، حيث اطمأن على توافر كافة التجهيزات اللوجستية، موجهًا تعليمات صارمة برفع كفاءة الإنارة في محيط اللجان لضمان الرؤية والأمان ليلًا، والاهتمام بالمظهر الحضاري العام.

كما شدد عطية على ضرورة توفير المظلات لحماية الناخبين من تقلبات الطقس، وتجهيز الكراسي المتحركة عند المداخل لتمكين كبار السن وذوي الهمم من ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر دون أي مشقة بدنية.

غرفة عمليات لا تنام

لضمان انضباط المشهد الانتخابي، وجه محافظ القليوبية بضرورة التنسيق الكامل واللحظي بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والخدمية بالمحافظة.

وأصدر تكليفات مباشرة بتفعيل غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن وربطها شبكيًا بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة ورصد أي معوقات والتعامل معها فوريًا، مؤكدًا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لضمان خروج جولة الإعادة بصورة مشرفة ومنظمة تليق بوعي أبناء القليوبية.