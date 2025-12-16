كتب- مروان الطيب:

نجحت الفنانة مروة الأزلي في لفت الأنظار لموهبتها المميزة، فـ على الرغم من تخرجها في كلية الصيدلة، إلا إنها عاشقة للفن والتمثيل.

على الرغم من صغر سنها إلا أنها شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المميزة التي تعاونت خلالها مع أبرز النجوم على رأسهم الزعيم عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" وكان بمثابة شهادة ميلادها الفنية لدى الجمهور.

تحدثت مروة الأزلي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" عن بدايتها الفنية وكواليس تعاونها مع النجم الكبير عادل إمام، إلى جانب تعاونها مع الفنان محمد رمضان في أكثر من عمل فني كان بدايتها فيلم "الألماني"، والذي حققا لهما شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية عريضة.

وعن كواليس مشاهدها في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله، قالت مروة: "مسلسل فرقة ناجي عطالله ده كان من أول الحاجات اللي اشتغلتها في مجال التمثيل، وكنت لسه في الجامعة ومش مركزة في موضوع التمثيل أوي، لقيتهم جابوني وقالولي الأستاذ رامي إمام عمل كاميرا تيست وميك اب تيست بتاع البنت الصومالية والضفاير بتاعة الشعر، وعملوا كده مع كذا حد".

مضيفة: "أستاذ عادل إمام هو اللي اختارني مع رامي إمام، وكانت فرصة ذهبية بالنسبة لي اني أبدأ أول حاجة في مسلسل للنجم الكبير جدا عادل إمام والدور معاه ومع الكوكبة اللي كانت موجودة نضال الشافعي وأحمد السعدني، ومحمد إمام، أحمد التهامي وأنوشكا، كانت مجموعة كبيرة جدا وانا كنت وسطهم وكانت فرصة ذهبية".

وعن عادل إمام قالت: "هو طول عمره بالنسبة ليا أيقونة، النجم اللي في السما، ولما شوفته على الحقيقة أول مرة وأول يوم تصوير أنا اتخضيت وكنت صغيرة لسه، وهو فكني جدا وطول الوقت كان بيهزر وطول الوقت بيكسر التوتر اللي عند الممثل الصغير اللي لسه بادئ، وانا كنت صغيرة سنا وصغيرة لسه في بدايتي".

وأضافت: "الزعيم هو طول الوقت زي ما بنشوفه على الشاشة، بره التصوير بيهزر على طول يبرمي إفيهات دمه خفيف ولذيذ، وكانوا مسميني في اللوكيشن الحباية السمرا وهو ومحمد إمام اللي طلعوا عليا الاسم ده عشان شخصية البنت الصومالية اللي كنت بلعبها وقالوها حتى جوه المسلسل".

