بعد حادث إطلاق النار.. سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي

كتب : مصراوي

12:02 م 17/12/2025

هجوم سيدني

(د ب أ)

تم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة التي كانت مقررة على شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا، إثر الهجوم الدموي الذي وقع يوم الأحد الماضي، وذلك بحسب أعلنه منظمو الاحتفالات، اليوم الأربعاء.

وتم اتخاذ القرار بالتشاور مع المجلس المحلي.

وقال المنظمون في بيان لهم: "نعلم أن هناك الآلاف من أفراد مجتمعنا، من داخل أستراليا وخارجها، كانوا يتطلعون إلى عودة احتفالات ليلة رأس السنة لشاطئ بوندي لأول مرة منذ أكثر من عقد".

وأضاف البيان: "ولكننا في بوندي نتكاتف مع بعضنا البعض، ولا سيما في لحظات الأسى. وعندما يحين الوقت المناسب، سنعود معا بنفس روح الرعاية والتواصل والفرح التي تميزنا".

وتشمل الاحتفالات التي تم إلغاؤها، مهرجانا للموسيقى الإلكترونية وفعاليات عائلية.

وكان شخصان قاما يوم الأحد الماضي، بإطلاق النار على حشد كان يحتفل بعيد الأنوار اليهودي "حانوكا" على الشاطئ الشهير، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

وقد قُتل أحد المهاجمين برصاص قوات الأمن، بينما أصيب الآخر بجروح خطيرة وتم احتجازه.

