عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض ملفات عمل قطاع شؤون مياه النيل، وموقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وإجراءات تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل؛ لتقدير كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وتم استعراض نتائج "الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل" الذي عُقد في بوروندي بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ .

واستعرض سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول؛ مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسٍ نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة .

وأكد سويلم التزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل؛ حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار؛ لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي .

واستعرض وزير الري موقف مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر في أوغندا؛ مثل "مشروع مكافحة الحشائش المائية" الذي بدأ في عام ١٩٩٩، ويجري تنفيذ المرحلة السادسة منه حاليًّا، والتي بدأت في عام ٢٠٢٣، كما تم تنفيذ "مشروع الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي"، وتم مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال زيارة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في شهر أغسطس ٢٠٢٥، بقيمة ٦ ملايين دولار أمريكي، تشتمل على إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية .

