في الحلقة الأولى من مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، تتعرض ريم، التي تجسد دورها دينا الشربيني، لصدمة قوية بعد اكتشاف إصابتها بالفشل الكلوي، ما يستدعي خضوعها لجلسات غسيل كلى بشكل دوري، أو الاعتماد على تبرع أحد أفراد أسرتها لإنقاذ حياتها.

ما هو الفشل الكلوي؟

حالة مرضية تفقد فيها الكليتان قدرتهما على أداء وظائفهما الحيوية، وتنقية الدم من السموم والسوائل الزائدة، وتنظيم توازن الأملاح، والمساهمة في ضبط ضغط الدم، وومع تراجع كفاءة الكلى، تتراكم الفضلات داخل الجسم، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية.

ويحدث الفشل الكلوي بشكل مفاجئ "حاد"، و يتطور تدريجيا على مدار سنوات فيما يُعرف بمرض الكلى المزمن، وفقا لموقع "health".

أعراض تنذر بالفشل الكلوي

تغييرات في نمط البول

كثرة التبول، خاصة خلال ساعات الليل، انخفاض كمية البول، ظهور البول بشكل رغوي أو فقاعي نتيجة تسرب البروتين، بالإضافة إلى، وجود دم في البول.

الارتباك وصعوبة التركيز

تراكم السموم في الدم يؤثر على وظائف الدماغ، وهذا بدوره يسبب تشوها ذهنيا، وضعف الذاكرة، وصعوبة في التركيز، وهي أعراض تُعرف بـ"ضباب الدماغ"، وتظهر في المراحل المتقدمة من المرض.

تقلصات وتشنجات العضلات

اختلال توازن الأملاح، خاصة انخفاض الكالسيوم وارتفاع الفوسفور، يؤدي إلى تشنجات وآلام عضلية مؤلمة، وهذا مؤشرا على تدهور وظائف الكلى.

جفاف وحكة الجلد

مع تراجع قدرة الكلى على التخلص من الفضلات وتنظيم المعادن، يعاني المريض من جفاف الجلد وتهيجه، وتصل الأعراض إلى حكة شديدة نتيجة تراكم السموم في الجسم.

التعب والإرهاق

الشعور الدائم بالإجهاد من العلامات المبكرة للفشل الكلوي، إذ يسبب تراكم السموم إلى الإصابة بفقر الدم، ما يُسهم في الشعور بالضعف وصعوبة في بذل أي مجهود بدني أو ذهني.

الغثيان والقيء وفقدان الشهية

تراكم الفضلات في الدم، أو ما يُعرف باليوريميا، يؤدي إلى الإصابة بالغثيان والقيء وفقدان الشهية، وهذا بدوره يُسهم في فقدان الوزن وسوء التغذية.

تورم اليدين والقدمين والوجه

عند تراجع وظائف الكلى، يحتبس السائل داخل الجسم، ما يؤدي إلى ظهور تورم ملحوظ في الكاحلين والساقين واليدين، ويمتد إلى الوجه.

كيف تحمي نفسك من الفشل الكلوي؟

رغم أن أمراض الكلى لا يمكن الوقاية منها دائما، فإن اتباع نمط حياة صحي يقلل من خطر الإصابة أو يبطئ من تطور المرض، ومن أبرز النصائح:

المتابعة الدورية لوظائف الكلى، خاصة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، أو من لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

السيطرة على سكر الدم وضغط الدم، فهما من الأسباب الرئيسية لتلف الكلى.

تقليل تناول الصوديوم والبوتاسيوم، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمالحة.

الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء، مع استشارة الطبيب في الحالات المتقدمة.

الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول، لما لهما من تأثير مباشر في تسريع تلف الكلى وضعف الدورة الدموية.

