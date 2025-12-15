سوريا تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول نهاية 2026



وكالات

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، أن بلاده تتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 مليون متر مكعب يوميا بحلول نهاية عام 2026.

يأتي هذا التوقع في إطار جهود سوريا، التي أنهكتها سنوات من الحرب، لتعزيز إمداداتها المحلية من الطاقة، إذ تعاني البلاد من نقص حاد في الطاقة والوقود بعد صراع استمر 14 عاما، وألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية لقطاع الطاقة وقلص الإنتاج بشكل كبير.

ويقارن هذا الهدف"15 مليون متر مكعب" بحجم الإنتاج الحالي البالغ حوالي 7 ملايين متر مكعب يوميا، مما يعني طموحا لمضاعفة الإنتاج تقريبا في غضون العامين المقبلين.

جاء إعلان الوزير البشير خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المنعقد في العاصمة الكويتية، حيث يناقش وزراء الطاقة العرب التطورات في أسواق النفط والغاز، وفقا لروسيا اليوم.