قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

كتب : أحمد عادل

05:04 م 14/12/2025

سرقة إسورة أثرية من المتحف المصري

كتب- أحمد عادل:

أجلت المحكمة المختصة، محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، لجلسة 21 ديسمبر الجاري للمرافعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر، من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، حيث استغلت وجودها في عملها يوم 9 من الشهر ذاته وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة.

وكشفت التحريات أنها تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، والذي باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط جميع المتورطين، كما جرى ضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

