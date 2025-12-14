المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة "بشرة خير"

أطلقت المنطقة الجنوبية العسكرية المرحلة الثانية من حملة "بشرة خير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني وذلك لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني.

وتضمنت الحملة تنظيم قافلة طبية مجانية لمناظرة 10 آلاف أسرة من خلال توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية والاشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تحتاج تدخلاً جراحياً.

كما تم تنظيم معرض بالمجان لتوزيع 115 ألف قطعة ملابس وأدوات منزلية ولعب أطفال، وكذلك توفير الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم بتوزيع عدد من الكراسي المتحركة ومساعدات الحركة للمكفوفين، كما تم توزيع 10 آلاف كرتونة من السلع الغذائية.

وألقى اللواء أ ح أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد خلالها أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدًا في التعاون مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم إيماناً منها بأن قوة الوطن الحقيقة تنبع من تماسك أبنائه.

حضر الفعاليات محافظ الأقصر وعدد الشخصيات العامة.