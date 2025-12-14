سائق يعتدي على موظفة بسلاح أبيض بالإسكندرية.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخص بالتعدي على موظفة بسلاح أبيض بإحدى الشركات الخاصة بالإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه بتاريخ 9 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من موظفة بشركة تمويل مشروعات صغيرة، مقيمة بدائرة القسم، بقيام زوج شقيقتها (سائق - مقيم بذات الدائرة) بالتعدي عليها بسلاح أبيض، محدثًا إصابتها بجرح قطعي بالوجه أثناء تواجدها بالشركة، على خلفية خلافات عائلية.

وأمكن ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.