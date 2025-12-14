إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

كتب : مصراوي

01:26 م 14/12/2025

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأحد 14-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3826 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4920 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5740 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6560 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 45920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 204016 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 328000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 4299 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

