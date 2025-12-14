تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب

وكالات:

قال بنك التسويات الدولية إن المستثمرين الأفراد قادوا الارتفاع الأحدث في أسعار الذهب، ما دفع المعدن النفيس إلى الخروج من نمطه التقليدي كملاذ آمن ليُصبح أقرب إلى أصل مضاربة، وفق ما نقله موقع الشرق عن "بلومبرج".

ورغم أن هذه الموجة ربما أشعلها تجار مؤسسيون يبحثون عن ملاذ آمن في ظل تزايد الشكوك حول تقييمات الأسهم المبالغ فيها، فإن هناك دلائل على أن المستثمرين الأفراد ساهموا في تضخيم هذا الاتجاه في محاولة للاستفادة منه.

وقد أدى ذلك إلى انحراف عن الأنماط المعتادة، وفق ما ذكرته المؤسسة التي تتخذ في مدينة بازل مقراً لها، يوم الإثنين، في تقريرها الفصلي حول تطورات السوق.

تحول الذهب من ملاذ آمن إلى أصل مضاربة

صرح هيون سونج شين، رئيس قسم النقد والاقتصاد في بنك التسويات الدولية، للصحفيين في بازل: "ارتفع سعر الذهب إلى جانب أصول أخرى عالية المخاطر، مبتعداً عن النمط التاريخي الذي يميّزه كملاذ آمن"، مضيفاً: "لقد أصبح الذهب أقرب بكثير إلى أصل مضاربة".

زاد سعر الذهب بنحو 20% منذ بداية سبتمبر، وهو التوقيت الذي بدأ فيه البنك فترة مراجعته.

وبحسب بيانات تدفقات المحافظ الاستثمارية، فإن هذا الارتفاع سببه جزئياً "المستثمرون الساعون وراء الاتجاهات" الذين حاولوا الاستفادة من "الضجة الإعلامية" حول الذهب، وفق البنك.

وقال بنك التسويات الدولية إن هذا الارتفاع جاء وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة، ما عزّز الإقبال على المخاطرة وخفّف من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل.

الذهب والأسهم يدخلان منطقة الفقاعة

واصلت أسواق الأسهم صعودها من المستويات المتدنية التي بلغتها بعد وابل الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل.

قادت أسهم التكنولوجيا، ولا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، هذا الارتفاع، لكن تزايد القلق بشأن التقييمات المبالغ فيها.

أشار بنك التسويات الدولية إلى أن الأرباع القليلة الماضية تُعد المرة الوحيدة خلال الخمسين عاماً الماضية على الأقل التي دخل فيها الذهب والأسهم معاً ما وصفه بـ"المنطقة الانفجارية".