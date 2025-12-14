مباريات الأمس
بفستان أسود.. 15 صورة لزوجة عواد داخل استديو الزمالك

كتب : مصراوي

01:01 ص 14/12/2025
القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التقطتها داخل الاستديو صوت الزمالك.

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، بفستان أسود لما تتمتع به من جمال وأناقة ولاقت الصور تفاعلا واسعا من الجمهور.

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو "صوت الزمالك"، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره حرس الحدود، يوم السبت الموافق 20 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:
في ليلة عودة صلاح.. ليفربول يفوز على برايتون بثنائية بالدوري الإنجليزي

لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا جديدا مع ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد محمد عواد نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك

