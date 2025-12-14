متحدث الصحة يحسم الجدل: كل مياه الشركات المرخصة في مصر آمنة لهذا السبب

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع عبوات المياه المعبأة المرخصة والمتداولة في الأسواق المصرية آمنة تماماً للاستهلاك.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كل المياه المرخصة في مصر هي مراقبة وآمنة وسليمة، ويتم متابعتها بشكل دوري ولصيق".

وأوضح عبد الغفار أن منظومة الرقابة شاملة وتعتمد على سحب عينات بشكل مفاجئ من خطوط الإنتاج وأماكن التخزين ونقاط البيع.

وأضاف: "خلال الشهرين الماضيين فقط، سحبنا ما يقرب من 200 عينة تفتيش عشوائي فجائي من 54 مصنعًا مرخصًا".

وأوضح المتحدث باسم الصحة الجهات الثلاث التي تشرف على الترخيص والرقابة، وهي: هيئة التنمية الصناعية لترخيص المصنع، وهيئة سلامة الغذاء للمنتج النهائي، ووزارة الصحة والسكان لمصدر المياه الجوفية.

وأكد أن جميع التحاليل تعود إلى معامل الوزارة المتخصصة.

وأشار عبد الغفار إلى وجود لجنة عليا للمياه تضم عدة وزارات وهيئات، مهمتها التأكد من سلامة كل نقطة مياه.

وأكد أن أي منتج غير مرخص يتم سحبه فوراً من الأسواق، قائلاً: "أي شيء ينزل غير مرخص يتم سحبه على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية".