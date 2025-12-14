إعلان

ترامب: المشتبه به في حادثة جامعة براون لا يزال طليقا

كتب : مصراوي

01:20 ص 14/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن المشتبه به في حادثة جامعة براون لا يزال طليقا.

ووقعت الحادثة داخل مبنى كلية الهندسة في الحرم الجامعي، تزامنًا مع يوم الامتحانات النهائية، إذ أكدت تقارير أولية سقوط عدة ضحايا، في وقت سابق، أفادت مصادر أن الشرطة لم تكن قد ألقت القبض على المشتبه به فور وقوع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة انتشارًا أمنيًا كثيفًا لقوات الشرطة خارج جامعة براون، عقب إطلاق النار، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط الجامعة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه تم إبلاغه بحادثة إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يتواجد في موقع الحادث، وأن المشتبه به بات رهن الاحتجاز، قائلا: "رحم الله الضحايا وحفظ أسرهم".

ولا تزال السلطات الأمريكية تواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد حصيلة الضحايا بشكل رسمي.

