إعلان

اليوم.. محاكمة 86 متهماً في قضية خلية النزهة

كتب : صابر المحلاوي

01:00 ص 14/12/2025

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، محاكمة 86 متهماً في القضية رقم 7347 لسنة 2025، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية النزهة".

ووفق أمر الإحالة، فقد تولى المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين قيادة جماعة تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، مع علمهم بأغراضها، إضافة إلى ارتكابهم جرائم تمويل الإرهاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم قضية خلية النزهة خلية النزهة جرائم تمويل الإرهاب جماعة إرهابية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق