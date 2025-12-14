مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

"بحضور شوبير".. 18 صورة لنجوم الرياضة في حفل زفاف ابنة ربيع ياسين

كتب - يوسف محمد:

12:53 ص 14/12/2025
احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ربيع ياسين، أمس السبت 13 ديسمبر الجاري، بحفل زفاف ابنته، بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والكرة المصرية.

وشهد حفل زفاف ابنة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، من بينهم أحمد شوبير، مجدي عبد الغني وعصام الحضري وعدد من نجوم الكرة المصرية.

وبخلاف نجوم كرة القدم شهد الحفل، حضور عدد من نجوم الفن ومن بينهم الفنانة غادة عادل، بالإضافة إلى مجموعة من مشاهير الإعلام الرياضي في مصر أيضًا.

وخطفت الفنانة غادة عادل الأنظار بشكل كبير، بعدما دخلت في وصلة رقص مع العروسة، وسط حالة من السعادة والفرحة الكبيرة من كل المتابعين.

وحرص عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طارق قنديل هو الآخر، على حضور حفل زفاف ابنة ربيع ياسين.

في ليلة عودة صلاح.. ليفربول يفوز على برايتون بثنائية بالدوري الإنجليزي

لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا جديدا مع ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي ربيع ياسين حفل زفاف ابنة ربيع ياسين أحمد شوبير

