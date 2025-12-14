مباريات الأمس
"ياروحي".. زوجة علي معلول تنشر صورا رومانسية لهما ويعلق

كتب – محمد عبد السلام:

03:35 ص 14/12/2025
نشرت مريم الزيني، زوجة اللاعب علي معلول، لاعب الصفاقسي التونسي الحالي والأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا تجمعها بزوجها علي معلول.

رسالة رومانسية من على معلول إلى زوجته

وظهرت مريم برفقة زوجها في أحد الأماكن السياحية، حيث سيطرت الأجواء الرومانسية الدافئة على الصور التي جمعتهما.

وعلق التونسي علي معلول على الصورة قائلا: "ربي افتلك ليا ياروحي"

وعاد علي معلول إلى بيته نادي الصفاقسي في يناير 2025، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات مع النادي الأهلي، استمرت 9 سنوات.

أرقام علي معلول مع الأهلي:

وخاض علي معلول 292 مباراة بقميص الأهلي، سجل خلالها 51 هدفا، وصنع 84 هدفا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول زوجة علي معلول أرقام علي معلول مع الأهلي علي معلول وزوجته

