"الجنايات" تنظر محاكمة المتهمين بسرقة أسورة أثرية من المتحف المصري

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية دون علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، وأنه عمل كوسيط لمساعدة جارته المتهمة الأولى في بيع القطعة، بينما قام المتهم الثالث بشرائها بعد ذلك لسبكها كقطعة ذهب عادية.

وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى كسرت جزءًا من الأسورة باستخدام أداة لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، وأتلفت الأحجار الكريمة المثبتة بها، ثم سلمتها للمتهم الثاني للغرض ذاته.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي، فيما استمرت لجنة مختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.

وأظهر تقرير اللجنة مخالفات تنظيمية أبرزها عدم الالتزام بإجراءات تسليم واستلام القطع، وعدم جرد الخزينة يوميًا، ما دفعها للتوصية بإعداد سجلات خاصة ومراقبة الدخول والخروج للمرمين وتركيب كاميرات مراقبة.