الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار على هذه المناطق

كتب : محمد نصار

04:28 م 13/12/2025

أمطار القاهرة

كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 14 ديسمبر 2025 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود غدًا طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا، فتسجل التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 20-21.

- السواحل الشمالية: 19-20.

- شمال الصعيد: 21-22.

- جنوب الصعيد: 23-24.

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية من 3-9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما أشارت إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، بجانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس

