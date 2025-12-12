أظهرت أبحاث حديثة أن الغناء، خصوصا ضمن مجموعات، لا يقتصر على كونه مصدرا للمتعة والبهجة، بل يحمل فوائد صحية متعددة تشمل تحسين وظائف القلب والرئتين، تعزيز جهاز المناعة، تخفيف الألم، ودعم الصحة العقلية.

يؤكد أليكس ستريت، الباحث في معهد كامبريدج لبحوث العلاج بالموسيقى، أن الغناء هو "نشاط معرفي وجسدي وعاطفي واجتماعي"، مشيرا إلى أن الغناء الجماعي يعزز الروابط بين الأفراد ويخلق شعورا قويا بالتماسك الاجتماعي حتى بين الغرباء، وفق موقع eremnews.

فوائد فيزيولوجية مذهلة

من الناحية الفيزيولوجية، ينشط الغناء العصب المبهم المرتبط بالأحبال الصوتية وعضلات الحلق، بينما يحفز الزفير المنضبط أثناء الغناء إفراز الإندورفينات المرتبطة بالسعادة وتخفيف الألم.

كما يؤثر على نصفي الدماغ، ويحفز مناطق اللغة والحركة والعاطفة، ما يجعله وسيلة فعالة لتخفيف التوتر وتعزيز الصحة النفسية.

أداة علاجية للمرضى

يستفيد مرضى العديد من الحالات الصحية من الغناء كأداة علاجية؛ إذ أظهرت برامج الغناء لمرضى السرطان والسكتة الدماغية، ومصابي باركنسون والخرف، وكوفيد الطويل، تحسنا في القدرة على الكلام، ووظائف التنفس، وجودة الحياة بشكل عام.

كما يساعد الغناء في تحسين النطق لدى مرضى باركنسون وتنظيم التنفس لدى المصابين بأمراض الرئة المزمنة.

نشاط جسدي معتدل

يعتبر الغناء نشاطا جسديا معتدلا يقارن بالمشي السريع، ويعزز اللياقة البدنية للقلب والرئتين، إلى جانب فوائده النفسية والاجتماعية.

ويزيد الغناء الجماعي من التواصل والتعاون بين المشاركين ويخلق شعورا بالمساواة، سواء كانوا مرضى أو مقدمي رعاية.

ويشير العلماء إلى أن الغناء كان جزءا أساسيا من التواصل البشري منذ العصور القديمة، قبل ظهور اللغة، وساهم في تطوير التعبير العاطفي والروابط الاجتماعية.

واليوم، يظل الغناء أداة علاجية مهمة، من تعزيز قدرة الدماغ على التعافي بعد السكتة الدماغية إلى دعم اللدونة العصبية وتحفيز الذاكرة.

ويحذر الخبراء من الغناء الجماعي أثناء انتشار الأمراض التنفسية، لكنه يظل نشاطا متاحا للجميع وله فوائد صحية ونفسية واجتماعية كبيرة.

