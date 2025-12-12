اللوز من أكثر المكسرات فائدة للصحة، فهو يحمل مزيجًا غنيًا من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية التي تعزز عمل الجسم وتحافظ على طاقته.

إليك أبرز فوائده وفق "هيلث لاين".

يقوي صحة القلب

يحتوي اللوز على دهون غير مشبعة تساعد في خفض الكوليسترول الضار، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على صحة الشرايين.

يعزز الطاقة ويمنح شعورًا بالشبع

بفضل احتوائه على البروتين والألياف الصحية، يساعد اللوز على زيادة الشعور بالشبع، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية تمنح طاقة ثابتة طوال اليوم.

يحافظ على صحة العظام

اللوز غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لتقوية العظام والوقاية من الهشاشة، خاصة مع التقدم في العمر.

يدعم صحة البشرة

يحتوي اللوز على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساهم في حماية البشرة من الجفاف والشيخوخة المبكرة، وتعزز نضارتها.

يساعد في التحكم بالسكر في الدم

يساعد اللوز على إبطاء امتصاص السكر بفضل الألياف والدهون الصحية، مما يجعله خيارًا جيدًا للحفاظ على استقرار مستويات السكر.