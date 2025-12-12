إعلان

5 أسباب تجعلك تضيف اللوز إلى نظامك اليومي

كتب : مصراوي

09:00 ص 12/12/2025

اللوز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اللوز من أكثر المكسرات فائدة للصحة، فهو يحمل مزيجًا غنيًا من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية التي تعزز عمل الجسم وتحافظ على طاقته.

إليك أبرز فوائده وفق "هيلث لاين".

يقوي صحة القلب

يحتوي اللوز على دهون غير مشبعة تساعد في خفض الكوليسترول الضار، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على صحة الشرايين.

يعزز الطاقة ويمنح شعورًا بالشبع

بفضل احتوائه على البروتين والألياف الصحية، يساعد اللوز على زيادة الشعور بالشبع، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية تمنح طاقة ثابتة طوال اليوم.

يحافظ على صحة العظام

اللوز غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لتقوية العظام والوقاية من الهشاشة، خاصة مع التقدم في العمر.

يدعم صحة البشرة

يحتوي اللوز على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساهم في حماية البشرة من الجفاف والشيخوخة المبكرة، وتعزز نضارتها.

يساعد في التحكم بالسكر في الدم

يساعد اللوز على إبطاء امتصاص السكر بفضل الألياف والدهون الصحية، مما يجعله خيارًا جيدًا للحفاظ على استقرار مستويات السكر.

اللوز 5 فوائد أساسية لصحة قلبك صحة قلبك 5 فوائد للوز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و إنبي في منافسات بطولة كأس عاصمة مصر
سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة