في حادثة مؤلمة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، توفي الطفل حمزة "13 عاما" بمحافظة الجيزة بعد تناوله ثلاث عبوات من الشعرية سريعة التحضير، دون طهي.

تفاصيل الواقعة

تناول الطفل وجبة شعرية سريعة التحضير جافة "ثلاث أكياس" دفعة واحدة، تبعها قيء شديد، وآلام حادة في البطن، وإسهال، وهبوط حاد في ضغط الدم.

على الرغم من نقله إلى المستشفى ومحاولات إنقاذه، فارق الحياة بعد ساعتين فقط من تناول الوجبة.

التحريات الأولية والنيابية أكدت أن العبوات مطابقة للمواصفات، وبدا أن السبب يكمن في "الكميات الكبيرة التي تناولها الطفل بطريقة غير صحيحة"، وليس في سم أو تلف المنتج.

نتائج التحاليل المعملية على دم وأعضاء الطفل أكدت خلو الجسم من أي مواد غريبة أو مخدرة، وأشارت إلى أن الوفاة ناجمة عن مضاعفات بالجهاز الهضمي نتيجة الكمية غير المطهية التي ابتلعها.

الحادث أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول سلامة هذه الوجبة السريعة، ومدى وعي الأسر بمخاطرها المحتملة عند الاستخدام غير السليم.

رغم أن الشعرية سريعة التحضير لا تعتبر سببا مباشرا للوفاة حسب الأدلة المتوفرة، إلا أن الخبراء يشددون على أن تناولها المتكرر أو بكميات كبيرة قد يشكل خطورة صحية.

منتجات النودلز قد تسبب الوفاة ومضرة جدا على حياة الأطفال، وذلك وفقا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ، استشاري التغذية العلاجية.

وأوضحت "الصايغ" في تصريحات لمصراوي، أبرز أضرار النودلز سريعة التحضير، والتي جاءت كالآتي:

زيادة الدهون المشبعة

تعد النودلز مصدرا غنيا بالدهون المشبعة، التي تؤثر سلبا على صحة القلب وتساهم في انسداد الشرايين.

ارتفاع نسبة الصوديوم

تحتوي النودلز على كميات كبيرة من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.

ارتفاع السعرات والنشويات

الإفراط في تناول النودلز يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية والنشويات، مما يرفع احتمالية زيادة الوزن، والإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي التي تشمل السمنة وارتفاع السكر والدهون وضغط الدم.

المواد الحافظة الضارة

تستخدم في تصنيع النودلز مواد حافظة مثل "ثلاثي بوتيل هيدروكوينون "TBHQ""، وهي مادة قد تؤدي إلى مشكلات في الرؤية وقد تتسبب في أضرار على المستوى الجيني "الحمض النووي".

