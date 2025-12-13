قوات أمريكية تحتجز سفينة شحن في طريقها من الصين إلى إيران

وكالات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الجمعة، أن فريقاً من قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفّذ الشهر الماضي مداهمة لسفينة كانت في طريقها من الصين إلى إيران أثناء مرورها في المحيط الهندي.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين، إن الشحنة كانت تتضمن مكونات يحتمل استخدامها في تطوير أسلحة تقليدية إيرانية، مضيفاً أنه تم تدمير المواد المصادرة بعد الاستيلاء عليها.

وأضافت الصحيفة أن القوات الأمريكية صعدت على متن السفينة على بعد مئات الأميال من سواحل سريلانكا، قبل أن يسمح لها لاحقاً بمتابعة رحلتها، وفقاً للمصادر ذاتها.