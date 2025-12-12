إعلان

ثوانٍ مرعبة.. شاب ينهي حياة والدته داخل كافيه شهير بمدينة نصر

كتب : محمد الصاوي

08:58 م 12/12/2025

شاب ينهي حياة والدته داخل كافيه

شهدت منطقة مدينة نصر واقعة مروّعة، بعدما سقطت سيدة غارقة في دمائها داخل كافيه شهير عقب تعرضها لطعنة مفاجئة في الصدر أمام الحاضرين، ما تسبب في حالة ذعر واسعة داخل المكان.

تلقت قوات الأمن إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيدة داخل الكافيه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف، ليعثروا على الضحية مصابة بطعنة نافذة في الصدر.

أسفرت التحريات عن مفاجأة صادمة، إذ تبيّن أنّ نجل السيدة هو من أنهى حياتها بسلاح أبيض، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المكان، ليتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرّف النيابة.

ألقت الأجهزة المختصة القبض على المتهم، وبدأت في استجوابه لكشف الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لبيان ملابسات الحادث.

مقتل سيدة مدينة نصر شرطة مدينة نصر

