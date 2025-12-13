عمرو أديب: "لو فيه تسرب مياه للأمطار في المتحف الكبير قولوا"

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تسرب مياه الأمطار في بعض أجزاء المتحف المصري الكبير أمر طبيعي في المناطق المفتوحة، منتقدًا عدم ظهور بيان ينفي أو يؤكد ما يتم تداوله من فيديوهات عبر منصات السوشيال ميديا تظهر تساقطًا للأمطار داخل المتحف خاصة على تمثال رمسيسي الثاني.

وقال أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الفيديوهات المتداولة تظهر مطرًا يتساقط على تمثال رمسيس الثاني داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، مضيفًا أن هذا من الممكن ولا يمثل كارثة كما يروج البعض.

وأوضح "أديب" أن رمسيس الثاني تعرض للمطر لآلاف السنين دون ضرر، "الراجل له 4 آلاف سنة في الطل تحت المطر، هو لما كان في ميدان باب الحديد كنا بنفردله مظله؟!.. لو فيه تسرب مياه الأمطار في المتحف الكبير قولوا، أو كدبوا الفيديوهات وعرفونا إنها بـ AI".

وعن البلاط المكسور أمام المتحف، قال مقدم "الحكاية" أنه ناتج عن أحمال ثقيلة أثناء الافتتاح ويتم إصلاحه.

وتابع أديب، أن حوادث مشابهة حدثت في متاحف عالمية مثل اللوفر دون إثارة، مؤكدًا أن الصمت الرسمي يسمح بانتشار الإشاعات بسرعة.

وأكد أديب أن بيانًا رسميًا بسيطًا من إدارة المتحف كان سيحسم الأمر في دقائق.

وأشار أديب إلى أن عصر السوشيال ميديا يجعل إخفاء أي شيء مستحيلًا، داعيًا المسؤولين للرد السريع لتجنب تحول الحوادث البسيطة إلى أزمات.