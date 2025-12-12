أبدت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة إعجابها بمستوى المتسابق محمد أحمد حسن خلال الحلقة التاسعة، معتبرين أنه من أمهر الطلاب في المعاهد الأزهرية، وأشادوا بموهبته في اختيار المقامات، داعين الله أن يبارك فيه ويحفظه، وأن يكثر من أمثاله.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن محمد أحمد حسن فخر للجميع، وأن وصوله لهذا المستوى لم يكن مفاجئًا بفضل عناية والديه الكريميْن.

وتابع: العزيز علي قلبي والذي يسعدني أن الناس يستمعون إليه في مشارق الأرض ومغاربها

قدم محمد أحمد حسن خلال الحلقة قراءة رائعة لأبيات من منظومة الخريدة البهية، ما أظهر إحساسه الصادق وقدرته على إتقان المقامات القرآنية.

يُعرض برنامج دولة التلاوة على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، كل يوم جمعة الساعة التاسعة مساءً، ويهدف البرنامج لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

