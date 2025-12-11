مشروبات من مطبخك تقضي على دهون الكبد .. تعرف عليها

كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي دورا هاما في دعم صحة الجسم، وصحة الكبد، وهناك بعض المشروبات التي تعمل على التخلص من دهون الكبد، وفقًا لما ذكره موقع Oshsner health، deepahospital.

يتطلب علاج مرض الكبد الدهني عادةً اتباع نظام غذائي شامل وتغييرات في نمط الحياة، وغالبًا ما يكون ذلك تحت إشراف طبي.

تشمل المشروبات التي تدعمها الأبحاث على نطاق واسع للمساعدة في إدارة مرض الكبد الدهني، ما يلي:

القهوة السوداء:

استهلاك القهوة السوداء بانتظام من أكثر العادات الغذائية الفعالة لصحة الكبد وتساعد مضادات الأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك والكافيين في تقليل الالتهاب وتقليل تراكم الدهون وتقليل خطر الإصابة بتليف الكبد.

الشاي الأخضر:

غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، ويساعد الشاي الأخضر على تعزيز حرق الدهون وتقليل الالتهاب وخفض مستويات إنزيمات الكبد الضارة، كما يستهدف الشاي الأخضر المستخلصات عالية الجرعة، والتي يمكن أن تكون مرهقة للكبد.

عصير الشمندر:

تساعد النترات والبيتالينات الموجودة في عصير الشمندر الطازج على تنشيط إنزيمات الكبد لإزالة السموم، وتحسين تدفق الدم، ومكافحة الإجهاد التأكسدي.

عصير الليمون:

يحتوي الليمون على د-ليمونين وفيتامين ج، وهما مركبان يُحفزان إنزيمات الكبد، ويساعدان في إزالة السموم، ويساعدان في تكسير الدهون.

الزنجبيل:

يتمتع الزنجبيل بخصائص قوية مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من التهاب الكبد وتحسن عملية التمثيل الغذائي للدهون.

