القرنفل في الشاي.. ما الذي يحدث لجسمك عند إضافته؟

مع برودة الطقس وتزايد الحاجة إلى الدفء، يظل كوب الشاي اليومي طقسا لا يتخلى عنه كثيرون.

لكن إضافة بسيطة مثل حبات القرنفل يمكن أن تحول هذا المشروب التقليدي إلى جرعة صحية متكاملة، إذ تحمل هذه التوابل فوائد واسعة تمتد من تحسين الهضم إلى دعم المناعة، وفق ما أورده موقع Times of India.

فوائد الشاي المضاف إليه القرنفل

1- إنعاش رائحة الفم ومكافحة البكتيريا

يعرف القرنفل منذ قرون بخصائصه المضادة للبكتيريا، لذلك يستخدم في العناية بالفم.

إضافته إلى الشاي يساعد على قتل الجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة، وإنعاش النفس، إلى جانب دعم صحة اللثة.

2- تهدئة الحلق وعلاج الالتهاب

لا يقتصر دور القرنفل على تحسين نكهة الشاي فحسب؛ فهو يمتلك خصائص مهدئة ومضادة للالتهاب.

ويعد خيارا شاي القرنفل مثاليا عند الشعور بجفاف الحلق أو بدايات التهاب، إذ يساعد على تهدئة التهيج وتخفيف الاحتقان، خصوصا في فترات التقلبات الجوية.

3- تحسين الهضم ومواجهة الانتفاخ

خلال الشتاء يميل أغلب الأشخاص لتناول أطعمة دسمة وثقيلة بحثا عن الدفء، وهو ما يرهق الجهاز الهضمي.

وإضافة القرنفل إلى الشاي بعد الوجبات تحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يساعد على تسهيل الهضم، تقليل الانتفاخ، وتخفيف التقلصات المزعجة.

4- دعم المناعة وتعزيز مقاومة العدوى

الشاي في حد ذاته يعزز المناعة، لكن وجود القرنفل يضاعف الفائدة.

يحتوي القرنفل على مضادات أكسدة قوية تساعد على محاربة الإجهاد والفيروسات التي تنتشر بكثافة في الشتاء.

تناول شاي بالقرنفل بانتظام يمنح الجسم دعامة إضافية خلال موسم العدوى، خاصة عند الشعور بالإرهاق أو بداية نزلة برد.

أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها



طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه