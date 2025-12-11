مشروبات ترفع حرارة جسمك في الشتاء.. منها القرفة بالحليب

كتب- أحمد الضبع:

لا شك في أن الشتاء يتطلب البحث عن حلول غير تقليدية للشعور بالدفء وتعزيز مناعة الجسم في مواجهة نزلات البرد.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تلعب دورا مهما في تنشيط الدورة الدموية ورفع حرارة الجسم، إلى جانب دعم جهاز المناعة.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الزنجبيل المغلي مع الليمون والعسل، يعمل على زيادة حرارة الجسم وتنشيط الدورة الدموية، ويمنح الجسم جرعة كبيرة من فيتامين C، ويعزز المناعة ويهدئ الحلق في حالات البرد.

وأضاف أن القرفة المغلية مع الحليب من أفضل المشروبات الشتوية، لأنها تمنح شعورا سريعا بالدفء، وتساعد على تحسين التمثيل الغذائي للجسم، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

ونصح بإضافة الشاي الأخضر المغلي مع القليل من الزنجبيل أو النعناع، فهو يرفع حرارة الجسم ويعمل كمضاد للأكسدة، ما يساعد على محاربة الالتهابات الموسمية.

واختتم بالإشارة إلى أن شوربة العدس أو الشوفان بالحليب، توفر الطاقة اللازمة للجسم، وتحسن تدفق الدم، ما يرفع الحرارة الداخلية ويقلل من شعور البرودة.

