عادة شائعة بين الشباب تسرع شيخوخة الجسم.. تعرف عليها

مع انشغال كثيرين بالهواتف حذر خبراء الجلدية من ظاهرة شائعة بين الشباب، يطلق عليها اسم "رقبة التكنولوجيا".

وتشير هذه الظاهرة إلى التجاعيد المبكرة وترهل الجلد في منطقة الرقبة، الناتجة عن الميل المتكرر والثابت للرأس والرقبة للأسفل أثناء استخدام الأجهزة الرقمية والهواتف الذكية لفترات طويلة.

وقالت الدكتورة هيلين هي خبيرة الجلدية البريطانية: "إن سبب تأثر هذه المنطقة يعود إلى كون بشرة الرقبة أرق وأكثر حساسية مقارنة بباقي الجسم، مما يجعلها عرضة للخطوط والتجاعيد بشكل طبيعي يزداد سوءا مع وضعية "رقبة التكنولوجيا"، وذلك وفقاً لـ "نيويورك بوست".

وأكدت هيلين أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على كبار السن، مشيرة إلى أنها وفريقها ولاحظوا تزايدا في مرضى يشعرون بالقلق من ترهل وتجاعيد الرقبة حتى في أعمار أصغر.

وأوضح الدكتور جاكوب بير طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي: "يظهر لدى المراهقين والبالغين في منتصف العمر خطوط أمامية أعمق في الرقبة، وذلك نتيجة الجمع بين عاملين: أضرار التعرض للشمس، والثني المتكرر والمستمر للرقبة للنظر إلى الأجهزة الرقمية".

طرق الوقاية من رقبة التكنولوجيا

-رفع الشاشة إلى مستوى العين لتقليل الميل للأمام، ما يخفف من توتر العضلات ويحمي الجلد

-العناية اليومية بالرقبة باستخدام مرطب وواقي شمس، إلى جانب مكونات فعّالة مثل الريتينويدات، الببتيدات، حمض الهيالورونيك، ومضادات الأكسدة (فيتامين C وE).

-من الضروري وضع واقي الشمس على الرقبة بانتظام.

-بالإضافة إلى العناية المنزلية، توجد إجراءات طبية في العيادة تساعد على منع تفاقم خطوط الرقبة وتحسين مظهرها.

