5 مشروبات تحسن الهضم بعد تناولك الطعام.. لا تفوتك

يعاني كثيرون من مشكلات في الهضم بعد تناول الوجبات الدسمة أو غير المنتظمة، مما يسبب شعورا بالانتفاخ أو الثقل أو الحموضة.

ولأن الحل لا يقتصر على الأدوية فقط، فإن بعض المشروبات الطبيعية تساعد على تهدئة المعدة وتعزيز عملية الهضم بشكل فعال وآمن.

ووفقا لموقع Healthline، فإن هناك خمسة مشروبات أساسية ينصح بتناولها بعد الطعام لتحسين الهضم وتقليل الانزعاج المعوي.

النعناع

يعتبر مشروب النعناع من أشهر المهدئات الطبيعية للمعدة، حيث يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ويقلل من الشعور بالانتفاخ والغازات.

الزنجبيل

يعرف الزنجبيل بقدرته على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، كما أنه يخفف من الغثيان ويسهم في تسريع عملية الهضم، خاصة بعد الوجبات الثقيلة.

اليانسون

يعمل اليانسون على تهدئة التقلصات المعوية ويستخدم منذ القدم كعلاج طبيعي للانتفاخ واضطرابات المعدة، لذا يعد من المشروبات المثالية بعد الأكل.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تساعد في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

مشروب الليمون الدافئ

يعد كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون من أفضل الخيارات بعد الطعام، فهو يساعد على تنشيط الكبد وتحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يسهل عملية الهضم ويمنع الانتفاخ.

