احرص عليها.. 5 فوائد صحية للعسل الأسود

العسل الأسود ليس مجرد مُحلّي طبيعي، بل يحتوي على فوائد صحية مذهلة تدعم العظام والهضم والطاقة اليومية للجسم.

إليك 5 فوائد صحية مذهلة لـ العسل الأسود على صحة الجسم، وفق ما جاء في "Healthline".

مصدر غني بالحديد والمغذيات

ملعقة كبيرة منه تمدك بنسب جيدة من الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، مما يجعله بديلًا مفيدًا عن السكر المكرر.

يدعم صحة العظام

بفضل محتواه من الكالسيوم والمغنيسيوم، يُساهم العسل الأسود في تعزيز كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

مضاد أكسدة ويُساعد في محاربة الالتهابات

يحتوي على مركّبات بوليفينول ومواد مضادة للأكسدة التي تساعد في الحماية من الضرر التأكسدي والخلايا.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

تم استخدامه تقليديًا لتسهيل حركة الأمعاء وعلاج الإمساك، وقد أظهرت دراسات بعض الفعالية في هذا المجال.

يساهم في توازن السكر والوظائف الهرمونية

بعض المصادر تشير إلى أن العسل الأسود قد يساعد في استقرار استجابة الإنسولين ونقص التقلّصات العضلية عبر محتواه من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعله مفيدًا كجزء من نظام غذائي صحي.