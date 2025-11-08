5 فوائد مذهلة ستغير طريقة تناولك للموز تمامًا

الموز ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل يحتوي على فوائد صحية مذهلة وغير متوقعة تدعم القلب والهضم والطاقة اليومية.

إليك 5 فوائد مذهلة لـ الموز وفق "Healthline".

يدعم صحة القلب بفضل غناه بـ البوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

يحسّن الهضم وصحة الأمعاء، خاصة الموز الأخضر الذي يحتوي على نشا مقاوم وألياف تعمل كـ بروبيوتيك تُغذّي البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

يعزز الشعور بالشّبع بفضل الألياف والسُكريات الطبيعية فيه، ما يجعله اختيارًا ذكيًا للوجبات الخفيفة عند الرغبة بالتحكّم في الشهية.

مليء بمضادات الأكسدة مثل الكاتشين والدوبامين، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقلّل خطر بعض الأمراض المزمنة.

مفيد للأداء الرياضي والعضلات، حيث يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامين B6، ما يدعم طرد السوائل الزائدة ويساعد في تقليل التقلّصات العضلية أثناء التمرين.