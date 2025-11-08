الذرة من الحبوب التي لا تقتصر فوائدها على الطعم اللذيذ فقط، بل تحمل بداخلها فوائد صحية غير متوقعة تدعم الجسم بطرق مدهشة.

3 فوائد غير متوقعة لـ حبوب الذرة على صحة الجسم، وفق "Healthline".

دعم صحة العين

الذرة تحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الكاروتينويدين اللوتين والزياكسانثين، وهما من المغذّيات الهامة لشبكية العين.

تناول الذرة بانتظام قد يساعد في الحماية من التنكّس البُقعي المرتبط بالسنّ وإعتام العدسة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

الذرة مصدرًا جيّدًا للألياف، خصوصًا الألياف غير القابلة للذوبان، التي تملأ أمعاءك وتساعد على حركة الأمعاء وتنظيم الهضم.

كما أنّها تدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يعزّز وظيفة الجهاز الهضمي بشكلٍ عام.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

الذرة تحتوي على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والألياف، وهي عناصر معروفة بدورها في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول.

أيضًا، استخدام زيت الذرة بطريقة معتدلة يُشير إلى تأثيرات إيجابية في خفض امتصاص الكوليسترول