احذر تناولها بكثرة.. فاكهة تصيبك بالإسهال والجفاف

الخوخ من الفواكه المنعشة والمغذية، لكن الإكثار منه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، لا سيما الإسهال الشديد.

في هذا التقرير نوضح أضرار الخوخ عند الإفراط في تناوله، وفقا لموقعي"GoodHealthAll"، "health".

الألياف الزائدة تتسبب في اضطراب الهضم

الخوخ غني بالألياف، التي تُعد نافعة بكمية معتدلة، لكن فرطها يثير حركة أمعاء مفرطة وقوة دفع على الفضلات، مما يؤدي إلى الإسهال .

السكريات الطبيعية (الفركتوز والسوربيتول)

تثير الفضلات السائبة، يحتوي الخوخ على السكريات الطبيعية الفركتوز والسوربيتول، وهما من سكريات FODMAPs التي لا يمتصها البعض جيدًا، فيجذبان الماء إلى الأمعاء ويتسببان في إسهال osmotic.

زيادة في الفيتامين سي تعمل كمسهّل خفيف

الخوخ غني بفيتامين سي، والمبالغة في تناوله تؤدي إلى تأثير مسهل طبيعي، يرفع من وتيرة حركة الأمعاء.

أضرار الإفراط في الخوخ

تقلصات وألم في البطن.

إسهال خفيف إلى شديد.

اضطراب في التوازن المائي وشعور بالجفاف في حالات الإسهال المتكرر.

عدم امتصاص بعض المعادن والألياف بكفاءة في حال الزيادة الزائدة.